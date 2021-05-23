رضا عبد العال : الشناوي يتحمل مسئولية هدف صن داونز

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي يتحمل مسئولية هدف صن داونز الذي سجله موسى ليبوسا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأمس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : محمد الشناوي يتحمل مسئولية العديد من الأهداف التي سكنت مرمى النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة بدايةً من مباراة سموحة والهدف القاتل للفريق السكندري الذي أحرزه حسام حسن ، مروراً بمباراة الجونة ثم مباراتي غزل المحلة والزمالك ، وأخيراً مباراة الأمس أمام صن داونز .

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.