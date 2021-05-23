جهود التهدئة في غزة .. مجلس الأمن يشيد بالوساطة المصرية في وقف إطلاق النار فى غزة .. ومندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر لـ السيسي على جهوده

جهود التهدئة في غزة

مجلس الأمن يشيد بالوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

حركة فتح: نشكر مصر وكل الدول العربية التي وقفت بجانب الشعب الفلسطيني

مندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر لـ السيسي على جهوده



رحب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيدًا بالوساطة المصرية لترتيب اتفاق الهدنة.

وقال مجلس الأمن في بيان "أعضاء مجلس الأمن يرحبون بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، ويثمنون الدور المهم الذي لعبته مصر ودول أخرى بالمنطقة والأمم المتحدة والرباعية الدولية وشركاء دوليون آخرون".

ودعا مجلس الأمن إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، معربًا عن تعازيه في الضحايا المدنيين للتصعيد العسكري الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد مجلس الأمن على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، ولا سيما لسكان قطاع غزة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ناجي سرحان أن قيمة خسائر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تبلغ 150 مليون دولار وفق تقييمات أولية.

وأوضح سرحان أن القصف الإسرائيلي دمر 2000 وحدة سكنية على الأقل دمارًا كاملًا، بينها 4 مساجد وعشرات المقار للشرطة.

وأشار سرحان إلى أن 15 ألف وحدة سكنية أخرى تعرضت لتدمير جزئي، كما تضررت معظم المرافق في منطقة غزة الصناعية.

واستهدفت تل أبيب خلال عدوانها البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأيضا المناطق السكنية والتجارية، والمستشفيات والمدارس، وحتى الشوارع لم تخل من القصف وتقدر قيمة أضرارها بـ 22 مليون دولار وفقا لوزراة الإعلام الفلسطينية.

من جانبها قالت جماعات الإغاثة والأمم المتحدة أن الفلسطينيين في قطاع غزة يملكون كميات محدودة من مياة الشرب، فيما قدرت وزارة الزراعة في القطاع أضرارها بنحو 27 مليون دولار شملت الصوبات والأراضي الزراعية، ومزارع الدواجن.

كما أكد برنامج الأغذية العالمي منتصف الأسبوع الماضي أن فلسطين تحتاج إلى 14 مليون دولار لتقديم المساعدة الطارئة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لنحو 160 ألف شخص تضرروا في القطاع و60 ألفا آخرين في الضفة الغربية.

وقال حسين جمايل المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، إن مصر لعبت دورا محوريا في عملية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع عزة، واستطاعت حشد دعم عربى.

وأضاف جمايل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" الدور الذي قامت به مصر كان له التأثير الواضح على المستوى الدولي عمل على لجم الاعتداء الإسرائيلى، مضيفا أثبتنا للعالم ولدولة الاحتلال بالأخص أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع إلى الخلف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم حركة فتح إلى أن الحل الوحيد للشعب الفلسطيني هو الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل:"نشكر مصر وكل الدول العربية التي وقفت بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا للجميع أن موقفهم ثابت بشأن الوحدة الوطنية ولن نعود إلى الخلف.

وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين فى مجلس الأمن، أنه منذ اليوم الأول ندعو مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى غزة، وطالبنا أن يتحمل المجلس مسؤوليته بشأن ما يحدث فى غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر كان لها دور كبير فى وقف إطلاق النار، وما تم حاليًا.



وأشار إلى أنه يثمن الدور الكبير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، و المسئولين بمصر، موضحا أن قرار الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة وتخصيص 500 مليون دولار قرار عظيم.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 100 عضو سجلوا فى إلقاء كلمة بخصوص الوضع، ويوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك جلسة.

وتابع أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي، وقدم له الشكر على دعمه للقضية الفلسطينية"، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تدخر جهدا في دعمها للشعب الفلسطيني.