الإيطالية بيلاتو تحطم الرقم العالمي لسباق الـ 50 مترا

حطمت الإيطالية بينيديتا بيلاتو البالغ عمرها 16 عاما الرقم العالمي لسباق 50 مترا صدرا للسيدات في بطولة أوروبا للسباحة في بودابست بعدما سجلت 29.30 ثانية في تصفيات قبل النهائي.

وكان الرقم السابق للسباحة الأمريكية ليلي كينج، حاملة اللقب الأولمبي في سباق 100 متر صدر، قد تحقق في بطولة العالم في حوض السباحة ذاته في العاصمة المجرية في 2017.

وقالت بيلاتو التي نالت الميدالية الفضية خلف كينج في السباق غير الأولمبي ببطولة العالم 2019 "كنت أعتقد أني سأحطم الرقم القياسي الأوروبي لكن ليس الرقم العالمي بكل تأكيد".

وخطفت سباحة شابة أخرى الأضواء حيث منعت أنستاسيا جوربينكو (17 عاما) البطلة الأولمبية المجرية كاتينكا هوسو من حصد لقبها السادس على التوالي في سباق 200 متر متنوع.

وفي منافسات الرجال، دافع البريطاني آدم بيتي، بطل العالم والأولمبياد في سباق 100 متر، عن لقب سباق 50 مترا لينال لقبه الأوروبي الثالث خلال أسبوع واحد، بعدما سجل 26.21 ثانية.

وقال بيتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أريد أن أبدو مغرورا، لكني قدمت أداء مذهلا".

وعززت بريطانيا تقدمها على روسيا في صدارة جدول الميداليات برصيد تسع ذهبيات وسبع فضيات وأربع برونزيات.