امتنع عنها فورًا .. أخطر 5 عادات يرتكبها قائدو السيارت

يرتكب البعض من قائدي السيارات العديد من الأمور الخاطئة، سواء كانت أثناء القيادة أو تتعلق باختبارات الحالة الفنية للسيارة، و التي قد ينتج عنها الكثير من المشكلات الكبيرة، مما تؤثر على مستوى الأداء الحركى الخاص بمهام القيادة، أو مشكلات اخرى لا نود أن نراها يومًا و هي الحوادث المرورية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، اخطر 5 عادات يرتكبها قائدي السيارات.

1 - تجاوز السرعات

تعتبر هذه النقطة واحدة من اخطر الاسباب المؤدية لحوادث السير، فمن الممكن أن تفقد السيطرة على عجلة القيادة، أو امر الفرامل أثناء هذه الانطلاقة، أو التعرض لمشكلة الوقوف المفاجيء و التصادم الحتمي.

2 – وسائل التواصل الاجتماعي

في كثير من الأحوال يستخدم البعض وسائل التواصل الاجتماعي لعمل مقاطع الفيديو اثناء القيادة، و سرعان ما يتطور الامر إلى الوقوع في فخ التصادم، و تعريض حياة الاخرين للخطر، كما ان استخدام الهاتف المحمول أحد اهم التحضيرات التي تنص عليها كافة قوانين المرور العالمية.

3- نوبات النعاس و الارهاق

إذا واجهت مشكلة النعاس أو الارهاق الشديد فعليك أن تتوقف فورًا عن القيادة، و تأجيل الرحلة لوقت اخر و ذلك لاخذ قسطًا كافي من الراحة، و استعادة النشاط من جديد.

4 – حالة الاطارات

يجب أن نظمئن جيدًا على الحالة العامة للاطارات الاربعة، و ذلك لتفادي مخاطر التلف المفاجئ، و حساب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة بتلك الاطارات، و مراجعة تاريخ الانتاج و يرجى عدم تجاهل هذا الامر لمدى خطورته.

5 – فنيات القيادة

من الضروري أن يلترزم قائدي السيارت بالعديد من فنيات القيادة مثل، اعطاء اشارات الانتقال من حارة إلى اخرى، كما يجب أن نتحلى بالهدوء و التصرف الحكيم، مع الالتزام بالاشارات المرورية و ارتداء حزام الامان.