مصرع 16 شخصاً بـ سباق جبلي في الصين

لقي 16 شخصا على الأقل في شمال غرب الصين بسبب موجة طقس سيّء اجتاحت عدّائين كانوا يشاركون في سباق جبلي يمتدّ لمسافة 100 كلم.

وبحسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد، أن 5 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضحت أن الطقس السيئ ضرب المنطقة خلال السباق الذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة باييم بمقاطعة جانسو في شمال غرب البلاد، ما تسبب في إعلان وقف السباق.

وقالت الوكالة إنه حتى الساعة الثالثة من فجر الأحد إنه تمّ العثور على 16 شخصاً أمواتاً، وعمليات الإنقاذ تتواصل للعثور على خمسة أشخاص لا يزالون مفقودين.

وذكرت صحيفة "ديلي بيبول" الصينية أنه تم إجلاء 151 عداءاً بسلام تحت الأمطار الغزيرة.