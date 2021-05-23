رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

خلال مقطع فيديو مبهج، جذبت مجموعة من الأطباء الهنود انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي برقصهم على أغنية شعبية معروفة للفنان «سلمان خان»، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بطريقة مرعبة في الهند.

بحركات رقصهم على الأغنية الشعبية Seeti Maar من الفيلم الهندي Radhe الذي عُرض مؤخرًا، قام الأطباء - رغم معاناتهم ليلًا ونهارًا في التصدي لفيروس كورونا - بتصوير مقطع الفيديو المبهج، الذي تم تداوله عبر نطاق واسع على تطبيق انستجرام Instagram.

تمت مشاركة المقطع القصير للأطباء على Instagram بواسطة حساب يدعى Disha Patani، وفي الفيديو، رقص الأطباء - الذين يعملون بلا هوادة وسط جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد - على ممر داخل أحد المستشفيات.

فيما ارتدى جميع الأطباء أقنعة واقية وقدموا خطوات متفائلة ومفعمة بالحيوية على أنغام الأغنية الهندية الشهيرة Seeti Maar، وحظي مقطع الفيديو المثير للبهجة بالكثير من الإعجاب لدى مستخدمي مواقع التواصل في الهند وحول العالم، ويجعلك تبتسم أيضًا عند مشاهدته.

كما انتشر المقطع على نطاق واسع محققًا مئات الآلاف من المشاهدات، بنص توضيحي مرفق كتب فيه "قبل الأطباء التحدي! لنشر الحيوية والطاقة! في التصدي للفيروس القاتل.

يبدأ التسجيل بمجموعة من الأطباء يرتدون الملابس والأقنعة الواقية داخل المستشفى، ثم يبدأون بأداء بعض الحركات الراقصة الرائعة على نفس أداء سلمان خان و Disha Patani-starrer المفعم بالحيوية.

https://youtu.be/x1O3E1Ht818