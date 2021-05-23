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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل الطرق لحماية السيارة من أشعة الشمس

افضل الطرق لحماية
افضل الطرق لحماية السيارة من اشعة الشمس .. الخبراء يجيبون

أشعة الشمس من العوامل المؤثر بطريقة سلبية على حالة السيارة، فمن الممكن أن يتعرض الهيكل الخارجي لبعض المشكلات أبزها "الكلح" وتغيير اللون، كما تصحب تلك التغيرات عدة مشكلات تتعلق بالناحية الداخلية لمقصورة القيادة، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة والشعور بقسوة فصل الصيف.

يقدم موقع "صدى البلد" أفضل الطرق الخاصة بحماية السيارة من أشعة الشمس.

 

1 – حماية الزجاج "الشماسة"

زجاج السيارة هو الممتص الأول لأشعة الشمس، والتي تنتقل إلى المقصورة الداخلية مما تتسب في ارتفاع درجة حرارة السيارة من الداخل، ولكي تنجنب وصول تلك الأشعة فمن الممكن أن تضع شماسة الزجاج الأمامي والخلفي، وهي عبارة عن قطعتين متصلتين سهلة الفرد والطي، تعمل على حجب أشعة الشمس الضارة.

 

2 – غطاء الحماية 

لكي نحافظ على درجة حرارة السيارة من الداخل، وحماية الهيكل الخارجي من مشكلات تغيير اللون، فمن الأفضل أن نستخدم غطاء الحماية الخاص بالسيارة، والذي يقوم بحمايتها من الأتربة ومياه الأمطار أيضا.

 

3 – الاصطفاف الامثل 

من الأفضل أن تكون عملية الاصطفاف داخل أماكن الانتظار المغطاة، والتي تعمل على حماية السيارة من ارتفاع درجة الحرارة، كما يمكن أن نقوم بالاصطفاف أسفل الأشجار أو مناطق الظل المختلفة.

 

4 – الطلاء الخارجي 

يمكن استخدام تكنولوجيا النانو سيراميك للحفاظ على حالة الطلاء الخارجي، مع العلم أن تكون المادة المستخدمة تتبع لعناصر السلامة التابعة للمنتج الاصلي، إلى جانب شهادة ضمان المنتج والمركز المتخصص.

 

5 – الحفاظ على مقصورة القيادة 

هناك الكثير من الأشياء المستخدمة، والتي تعمل على حماية مقصورة القيادة من الداخل مثل، كسوة المقاعد للحفاظ على الفرش الأصلي للسيارة، واستخدام غطاء حماية التابلوه عجلة القيادة، بالإضافة إلى ستائر الزجاج الجانبية والتي يتم استخدامها أثناء الانتظار فقط لتفادي المخالفات المرورية.

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