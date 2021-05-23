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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبد العال : موسيماني مدرب محظوظ والأهلي ينجح أي حد

صدى البلد

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مدرب محظوظ للغاية، ولم يضف أي بصمة منذ قدومه إلى تدريب المارد الأحمر .

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو'' :  موسيماني لديه كافة المقومات التي تساعده على النجاح وحصد الألقاب المحلية والقارية ، كما أن منظومة النادي الأهلي تساعد أي جهاز فني على النجاح .

وأِشار رضا عبد العال، الي إن بطولة إفريقيا لدوري الابطال في نسختها الحالية هي الأسهل مؤكدا أن الأهلي قادر علي الفوز بها بكل سهولة وتحقيق البطولة العاشرة في تاريخه.

وأوضح رضا عبد العال  أن الأهلي الأفضل والأقوى في النسخة الحالية من بطولة إفريقيا مشيرا إلي أن الخوف من موسيماني وطريقته الدفاعية التي يعتمد عليها في المباريات.

وتابع رضا عبد العال أن لاعبو الأهلي قادرون علي الفوز بالبطولة بكفاحهم ومجهودهم.. ومهاراتهم العالية في جميع المراكز.

واختتم رضا عبد العال تصريحاته بأن موسيماني قبل أي تغيير أثناء المباراة يأخذ رأي مساعديه قبل التبديل، مشيرا إلي أنه "ضيع شخصية الأهلي.

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الأهلي في نصف النهائي للمرة الـ 17 في تاريخه

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.

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