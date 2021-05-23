محمد جودة: الشحات وطاهر تأثرا بضغوط اللعب في الأهلي .. وسيرينو مستواه تراجع

أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن موسيماني ذهب لجنوب أفريقيا لتحقيق الفوز على صن داونز.

وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عدم استقبال الأهلي أهداف في مرماه بالقاهرة ساهم في صعوده لنصف نهائي الأبطال".

وأكمل: "تسجيل الأهلي هدف مبكر في شباك صن داونز غير من فكر موسيماني فيما تبقى من المباراة".

وأضاف: "الشناوي أفضل لاعبي المباراة ونجح في استخلاص 17 كرة عرضية".

وتابع: "هجوم جماهير صن داونز على موسيماني طبيعي ولن يحبوه أكثر من فريقهم".

وعن سيرينو: "تراجع مستواه عن الموسم الماضي، أفضل تعاقد الأهلي مع مهاجم صريح بدلا من صانع الألعاب".

وأتم: "الشحات وطاهر محمد مستواهما تأثر بضغوط اللعب في الأهلي، ولابد من توفير البديل قبل رحيل الأول".