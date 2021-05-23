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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

جاموسة
جاموسة

قديمًا إذا سألتهم عمن عبر البحر دون أن يبتل سيقولون "العجل في بطن أمه".. قررت جاموسة أن تهرب من حر الصيف، وبمجرد فتح شواطئ الإسكندرية بعد الحظر ألقت بنفسها بين أحضان البحر.

لم يشتك البشر وحدهم من موجات الحر المتتابعة، وتفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة مؤخرًا مما قيد الناس خلف الكمامات والأقنعة الواقية، وزاد عليه فرض الحظر على الشواطئ والمصايف، بل إن الحيوانات أيضًا انطلقت تبحث عن متنفس لها وسط تلك الظروف القاسية.

وبمجرد إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فتح الشواطئ من أمس السبت طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبرى بعد قفز عجل في البحر للاستمتاع بالسباحة في حر الصيف.

انتشر مقطع فيديو مثير للسخرية لـ جاموسة هربت من منطقة محمد نجيب في الإسكندرية إلى شاطئ جليم، وقفزت في البحر، ثم بدأت في السباحة بسرعة رهيبة.

ولكن أحد الشاهدين على الواقعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعى «محمد مسعد» أوضح أن الجاموسة هربت من “زريبة” في منطقة دربالة بالإسكندرية إلى محمد نجيب وقفزت في البحر، ولكن من غير المعروف حتى الآن مصيرها وهل تم الإمساك بها أم لا.

حتى أن أصحاب الجاموسة لم يستطيعوا ملاحقتها أو الإمساك بها بعدما قفزوا ورائها في البحر، وسط صيحات الجماهير الحاشدة التي وقفت تشاهد وتصور المشهد في تعجب وضحك.

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل مع نص مرفق كتب فيها ناشر الفيديو: “حتى الحيوانات كان نفسها تصيف”.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية قد أعلنت فتح الشواطئ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية علي شواطئ المحافظة والبالغ عددها 66 شاطئ.

 

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