حورية فرغلي: زواجي كان غلطة عمرى وزوجى كان ممكن يقتلني بسبب خطيبى المتوفي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل قصه حبها مع خطيبها الذي توفى في حادث، مؤكدة أنها لن تدخل في قصة حب بعد وفاة خطيبها.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة"، إنها دائما تقارن بين خطيبها الراحل واي رجل تعرفه، خاصة أنه لم يصدر لها أي مشاكل أو يتحدث عن أي عيب في شخصيتها.

وأضافت حورية فرغلي، أن خطيبها توفى في حادث سيارة وكان في سن 22 عاما ، وكان أول حب في حياتها، والحادث يعتبر أكبر صدمة تتعرض لها، خاصة أنه توفى قبل الزفاف بيوم واحد.

وتابعت :" انها تزوجت بعد سنوات طويلة، زوجي كان ممكن يقتلني لاني كنت بناديه باسم خطيبي المتوفى، وزواجي كان غلطة وكنت المفروض استنى شوية، وهذه الزيجة كانت تقليدية بطلب من والدتها وليس حب".