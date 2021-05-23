أستاذ باطنة : جميع اللقاحات فعالة مع السلالات المختلقة لفيروس كورونا

أكد الدكتور عبد الهادي خضر ، أستاذ الباطنة والمناعة في نيوجيرسي الأمريكية ، أن الوقاية خير من العلاج ، هي مقولة أكيدة ، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها من فيروس كورونا .

وأضاف " خضر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن الوقاية من خلال الأمصال " اللقاحات " أفضل من الوقاية باتباع الاجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامة ، والتباعد الاجتماعي، وغيرهم .

ونوه أستاذ الباطنة والمناعة إلى أن اللقاح هو وقاية من الإصابة بالمرض ، وفي حالة العدوى ، فإن الأعراض تكون بسيطة ، ولا يحتاج المصاب إلى الرعاية الصحية ، أو لقدر الله تتسبب في الوفاة .

وأردف " خضر " ، أن جميع اللقاحات فعالة مع السلالات المختلقة لفيروس كورونا .

وأشارت دكتور " هبة والي " ، رئيس شركة فاكسيرا ، إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية تم توفير لقاح سينوفارم ، واسترازينكا ، أما حالياً يتم تصنيع لقاح " سينوفاك " في مصر ، وإنتاجه وطرحه بشكل نهائي خلال 3 أشهر .