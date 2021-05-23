بنسبة أرباح 80 % .. تويتر يتيح للمؤثرين كسب الأموال من Spaces

يعمل تطبيق تويتر على توسيع ميزة Spaces للدردشة الصوتية، والتي أطلقها منذ أسابيع قليلة، حيث ستشمل ميزة جديدة وهى ticketed Spaces والتي ستكون عبارة عن تذاكر للمحادثات الصوتية المباشرة ويمكن الاشتراك فيها من خلال الدفع بالأموال.

وبحسب موقع Android Central فإن ميزة Ticketed Spaces ستساعد المبدعين والمؤثرين في تويتر من خلال السماح لهم بإخبار المتابعين بالتذاكر للانضمام إلى مؤتمراتهم في ميزة Spaces للدردشة الصوتية



وسيتمكن المضيفون في تويتر من تحديد أسعارهم والتحكم في عدد التذاكر التي يمكن بيعها في ticketed Spaces، حيث سيحصل المبدعون والمؤثرون في تويتر على غالبية الإيرادات من التذاكر ، بنسبة 80٪ من عائدات التذاكر المباعة بعد أن يتم أخذ رسوم المعاملات داخل التطبيق عل متجري آبل وجوجل.

وتفرض شركة جوجل حاليًا رسوم معاملات بنسبة 30٪ على عمليات الشراء داخل التطبيق بالنسبة لهواتف أندرويد، حيث بعد ذلك سيتلقى المضيف غالبية الإيرادات المتبقية.





وستفتح الشركة تطبيقات للمستخدمين الذين يرغبون في تحصيل رسوم مقابل ticketed Spaces، ولكن مع استيفاء معايير معينة، حيث يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا أو أكثر ، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 1000 متابع ، وأن يكون قد استضاف ما لا يقل عن ثلاث مؤتمرات في Spaces خلال آخر 30 يومًا.

