10 معلومات عن مشروع يوليوس نيريري التنزاني.. إنفوجراف
بأيدي مصرية.. 10 معلومات عن مشروع يوليوس نيريري التنزاني
1- مشروع سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي
2- ينفذه التحالف المصري (المقاولون العرب - السويدي إليكتريك) تحت إشراف وزارة الإسكان
3- وقع التحالف المصري عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار في دار السلام في ديسمبر 2018
4- يهدف المشروع السيطرة على فيضان نهر روفيجي وتوليد الطاقة النظيفة.
5- يبلغ طول السد 1025م، وارتفاعه 131 م
6- سعة تخزين السد حوالي 34 مليار متر مكعب
7- يشمل مشروع السد إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي
8- ويشمل مشروع السد تنفيذ مفيض للمياه ومفيض طوارئ بطول 660 متراً لتحويل النهر، و3 أنفا لمرور المياه للمحطة الكهرومائية، و3 كباري وطرق مؤقتة ودائمة لربط مكونات المشروع.
9- محطة الطاقة الكهرومائية ستكون الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنويًا
10- المحطة الكهرومائية تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية سنوياً