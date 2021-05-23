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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 معلومات عن مشروع يوليوس نيريري التنزاني.. إنفوجراف

بأيدي مصرية.. 10 معلومات عن مشروع يوليوس نيريري التنزاني


1- مشروع سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي

2- ينفذه التحالف المصري (المقاولون العرب - السويدي إليكتريك) تحت إشراف وزارة الإسكان

3- وقع التحالف المصري عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار في دار السلام في ديسمبر 2018

4- يهدف المشروع السيطرة على فيضان نهر روفيجي وتوليد الطاقة النظيفة.

5- يبلغ طول السد 1025م، وارتفاعه 131 م

6- سعة تخزين السد حوالي 34 مليار متر مكعب

7- يشمل مشروع السد إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي

8- ويشمل مشروع السد تنفيذ مفيض للمياه ومفيض طوارئ بطول 660 متراً لتحويل النهر، و3 أنفا لمرور المياه للمحطة الكهرومائية، و3 كباري وطرق مؤقتة ودائمة لربط مكونات المشروع.

9- محطة الطاقة الكهرومائية ستكون الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنويًا

10- المحطة الكهرومائية تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية سنوياً

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