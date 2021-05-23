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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم الأحد

تشهد درجات الحرارة اليوم الأحد، علي معظم أنحاء الجمهورية، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويكون معتدل على جنوب سيناء.

بينما تكون الظاهرة الجوية المؤثرة، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء أيضا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى تسجل 31 والصغرى 17، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 33 للعظمى والصغرى 25، شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة. 

درجات الحرارة القاهرة الوجه البحرى هيئة الأرصاد الجوية طقس

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