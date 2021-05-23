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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي: ندمت على مسلسل «دكتور أمراض نسا» لهذا السبب .. فيديو

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها جاهزة للعودة إلى التمثيل مرة أخرى، معقبة: "التمثيل وحشني جداً، وكنت بطلع كل حاجة جوايا فيه".

وأضافت " فرغلي " خلال لقائها مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلة : "جاهزة للتمثيل من بكرة، وحلم حياتي أعمل حتشبسوت، بما إني بركب خيل كويس كمان .. ونفسي أوي أعمل الأميرة ذات الهمة ".

وأوضحت : أقرب عمل لقلبي هو حكاية بنات ، وساحرة الجنوب ، والعمل اللي ندمت عليه هو مسلسل " دكتور أمراض نسا " ، معقبة : "لأن شغلتي ممثلة بس، لكن مش شغلتي إني أغير في مونتاج، ولا أني أشيل أدوار غيري، ولا إني ألطع زمايلي بالساعات، وده اللي حصل أثناء عمل المسلسل ده".

واستطردت : " انا رجعتلهم فلوسهم ، وقولتلهم العمل ده بنسبالي ساقط من حساباتي " .

وتابعت حورية فرغلي: "بحب الفنانين كلهم، ونفسي أشتغل معاهم وأبقى منهم"، مثل : أمير كرارة ، وأحمد السقا ، وكريم عبد العزيز ، ومنى ذكي».

ونوهت إلى أنها كانت تتمنى العمل مع بعض من فنانين الزمن الجميل وهما : رشدي أباظة ، وأحمد مظهر ، عمر الشريف ، حسن يوسف .

وعقبت : ماجد الكدواني من أحسن الناس اللي اشتغلت معاها في حياتي ، وشرف ليا ، ونفسي أشتغل معاه دايماً، لأن أفلامنا دايما كانت ناجحة .

 

 

 

حورية فرغلي دكتور أمراض نسا حكاية بنات ساحرة الجنوب اخبار التوك شو

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