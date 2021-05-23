الأهلي والترجي.. تاريخ مواجهات حافل بالإثارة والندية في دوري أبطال أفريقيا

أصبح عشاق الساحرة المستديرة داخل أفريقيا علي موصعد من الإثارة في مباراة الأهلي والترجي بعدما ضرب الترجي التونسي موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد أن حسم تأهله مساء أمس ليتواجه الأهلي والترجي في نصف النهائي للمرة السابعة في تاريخ الفريقين.

تأهل فريق الترجي التونسي الي دور نصف النهائي لمواجهة الأهلي بعد الفوز علي شباب بلوزداد بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي في مباراة الذهاب من شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجزائر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

ويلعب الترجي مع الأهلي في ذهاب نصف النهائي أحد يومي 18و 19 يونيو المقبل بتونس، وإيابا في القاهرة أحد يومي 25 و 26 من نفس الشهر.

وتقابل الفريقان من قبل في 6 مناسبات بالأدوار الإقصائية تفوق الأهلي في 3 مرات ومثلها للترجي.

ونستعرض لكم في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا:

الأهلي والترجي

كانت أول مواجهة بين الأهلي والترجي في دور الـ 16 من دوري الأبطال 1990 وتعادلا ذهابا في تونس وإيابا في القاهرة قبل أن يحقق الترجي الفوز بركلات الترجيح.

وتقابل الأهلي والترجي مجددا في نصف نهائي 2001 وتعادلا بدون أهداف في القاهرة وبهدف لكل منهما في تونس.

والتقيا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2010 وفاز الأهلي بالقاهرة 2-1 قبل أن يخسر بتونس بهدف نظيف.

وتجددت المواجهة مرة أخرى بين الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال 2012 وتعادلا ذهابا ببرج العرب بهدف لكل منهما قبل أن يفوز الأهلي في رادس بهدفين مقابل هدف.

ولعب الأهلي والترجي في ربع نهائي 2017 وتعادلا في القاهرة 2 – 2 قبل أن يفوز الأهلي في رادس بهدفين مقابل هدف.

آخر المواجهات الإقصائية بين الفريقين كانت في نهائي دوري الأبطال 2018 وفاز الأهلي ببرج العرب 3 -1 قبل أن يخسر في رادس بثلاثية نظيفة.

وكان الأهلي قد واجه الترجي في دور المجموعات بدوري الأبطال 3 مرات، الأولى عام 2007 وفاز بالقاهرة 3 -0 وخسر في تونس 1- 0، وفي 2011 خسر بتونس 1- 0 وتعادلا في القاهرة 1 –.1

وفي 2018 تعادلا في مصر بدون أهداف وفاز الأهلي بتونس 1-0، ولعبا من قبل مواجهتين في دور المجموعات من الكونفيدرالية 2015 وفاز الأهلي بتونس 1- 0 وبالقاهرة 3 – .0

وبشكل عام لعب الأهلي مع الترجي 20 مباراة أفريقيا حقق الأحمر الفوز 8 مرات وفاز الترجي 4 مرات وتعادلا في 8 مباريات.