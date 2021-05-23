عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والترجي.. تاريخ مواجهات حافل بالإثارة والندية في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أصبح عشاق الساحرة المستديرة داخل أفريقيا علي موصعد من الإثارة في مباراة الأهلي والترجي بعدما ضرب الترجي التونسي موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد أن حسم تأهله مساء أمس ليتواجه الأهلي والترجي في نصف النهائي للمرة السابعة في تاريخ الفريقين.

تأهل فريق الترجي التونسي الي دور نصف النهائي لمواجهة الأهلي بعد الفوز علي شباب بلوزداد بركلات الجزاء بنتيجة 3-2  فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي في مباراة الذهاب من شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجزائر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

ويلعب الترجي مع الأهلي في ذهاب نصف النهائي أحد يومي 18و 19 يونيو المقبل بتونس، وإيابا في القاهرة أحد يومي 25 و 26 من نفس الشهر.

وتقابل الفريقان من قبل في 6 مناسبات بالأدوار الإقصائية تفوق الأهلي في 3 مرات ومثلها للترجي.

ونستعرض لكم في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا:

txt

رضا عبد العال: موسيماني كان مرعوبا قبل هدف ياسر ابراهيم.. وصن داونز أكذوبة

txt

رضا عبد العال : موسيماني مدرب محظوظ والأهلي ينجح أي حد

الأهلي والترجي 

كانت أول مواجهة بين الأهلي والترجي في دور الـ 16 من دوري الأبطال 1990 وتعادلا ذهابا في تونس وإيابا في القاهرة قبل أن يحقق الترجي الفوز بركلات الترجيح.

وتقابل الأهلي والترجي مجددا في نصف نهائي 2001 وتعادلا بدون أهداف في القاهرة وبهدف لكل منهما في تونس.

والتقيا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2010 وفاز الأهلي بالقاهرة 2-1  قبل أن يخسر بتونس بهدف نظيف.

وتجددت المواجهة مرة أخرى بين الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال 2012 وتعادلا ذهابا ببرج العرب بهدف لكل منهما قبل أن يفوز الأهلي في رادس بهدفين مقابل هدف.

ولعب الأهلي والترجي في ربع نهائي 2017 وتعادلا في القاهرة 2 – 2 قبل أن يفوز الأهلي في رادس بهدفين مقابل هدف.

آخر المواجهات الإقصائية بين الفريقين كانت في نهائي دوري الأبطال 2018 وفاز الأهلي ببرج العرب 3 -1  قبل أن يخسر في رادس بثلاثية نظيفة.

وكان الأهلي قد واجه الترجي في دور المجموعات بدوري الأبطال 3 مرات، الأولى عام 2007 وفاز بالقاهرة 3 -0 وخسر في تونس 1- 0، وفي 2011 خسر بتونس 1- 0 وتعادلا في القاهرة 1 –.1

وفي 2018  تعادلا في مصر بدون أهداف وفاز الأهلي بتونس 1-0، ولعبا من قبل مواجهتين في دور المجموعات من الكونفيدرالية 2015 وفاز الأهلي بتونس 1- 0 وبالقاهرة  3 – .0

وبشكل عام لعب الأهلي مع الترجي 20 مباراة أفريقيا حقق الأحمر الفوز 8 مرات وفاز الترجي 4 مرات وتعادلا في 8 مباريات.

الأهلي والترجي الأهلى دوري ابطال افريقيا الترجي صن داونز ابطال افريقيا نهائى دورى أبطال إفريقيا دور المجموعات شباب بلوزداد

موضوعات متعلقة

الزمالك: وضعنا المالي كارثي

محمد جودة: عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة.. والروح القتالية ستحسم السوبر الإفريقي

يورجن كلوب يشيد بـ محمد صلاح : لولا أهدافه لاختلف وضع ليفربول بالدوري الإنجليزي

محمد جودة: الشحات وطاهر تأثرا بضغوط اللعب في الأهلي .. وسيرينو مستواه تراجع

رضا عبد العال : الشناوي يتحمل مسئولية هدف صن داونز

الإيطالية بيلاتو تحطم الرقم العالمي لسباق الـ 50 مترا

رضا عبد العال : موسيماني مدرب محظوظ والأهلي ينجح أي حد

وفاة مشجع في احتفالات جماهير أتلتيكو مدريد بالليجا

ترشيحاتنا

أخطاء الوضوء وفرائضه وسننه .. التزم بها حتى لا تفسد العبادة

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2021

حل الدولتين.. متى ظهر وهل ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

بيراميدز ضيفا ثقيلا علي أنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

ارتفاع عدد قتلى السباق الجبلي في الصين إلى 20 شخصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام؟ الإفتاء ترد

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ