بايدن يعاني .. تفاصيل أول أزمة خارجية للرئيس الأمريكي الجديد

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً بعنوان "بايدن يعاني أول أزمة خارجية له بعد شهور من التركيز على المشاكل الداخلية"، ولفتت إلى أنه قبل الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء الماضي، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهاتف مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الرابعة خلال أسبوع.

في الخارج، كانت مروحية بايدن متوقفة عن العمل بينما كان يتأخر عن موعده، وسط 80 مكالمة بين واشنطن والشرق الأوسط، لم يتم التخطيط لهذه المكالمة مسبقًا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

استيقظ بايدن مبكرًا في البيت الأبيض على تقارير عن الضربات الجوية المكثفة ضد أهداف في غزة، وكان لدى بايدن رسالة أوضح لنتنياهو أكثر مما نقله سابقًا. بعد 7 أيام من تأجيل التعليق العام، قال المسؤولون إن صبر الرئيس بدأ ينفد.

وصف الأشخاص المطلعون على الأمر المحادثة بأنها "صريحة" و "مباشرة" و "حازمة" - كل الكلمات الدبلوماسية التي تشير إلى التوتر. في السابق، ضغط بايدن على نتنياهو من أجل أهدافه ونهاية اللعبة في قصف غزة، وهي أسئلة يقول المسؤولون إنها لم تسفر عن إجابات واضحة، هذه المرة، أعرب عن مزيد من الاقتناع بأنه يتوقع انتهاء القصف.

بعد أكثر من يوم واحد، وافقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار. حتى بعد أن اتصل نتنياهو ببايدن لإبلاغه بالتطور، ظل الرئيس ومساعدوه متشككين. سيستغرق الأمر مكالمة هاتفية أخرى من نتنياهو في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم - السادسة خلال 11 يومًا - لإقناع بايدن بأن الهدنة كانت حقيقية.

قال بايدن يوم الجمعة مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني: "أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار خلال 11 يومًا هو أنني لم أفعل ما فعله الآخرون، لا أتحدث عما أقوله للناس على انفراد..لا أتحدث عما نتفاوض عليه على انفراد"، مشيرًا إلى إستراتيجية اقترحها استعصت على أسلافه - بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما - خلال الصراعات الدامية السابقة في الشرق الأوسط.

كان الصراع بمثابة أول أزمة خارجية رئيسية للرئاسة تركز بشكل كبير على الشؤون الداخلية، كان ذلك بمثابة منعطف حاسم بالنسبة للديمقراطيين الأمريكيين، الذين تم رفض دعواتهم لبايدن لتقديم رد أكثر قوة على تصرفات إسرائيل. بالنسبة للرئيس، فقد خلقت نقطة انعطاف في علاقة صعود وهبوط مع نتنياهو تعود إلى أكثر من 40 عامًا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميتها، أشار المسؤولون إلى أن اندلاع القتال من غير المرجح أن يدفع بايدن إلى إعادة ترتيب أولوياته إلى الشرق الأوسط، منطقة المعارك الغامضة والعسيرة التي سعى إلى تجنبها كرئيس.

وقال بريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن:"نعتقد أن هناك بعض الفرص هنا، لكن علينا أن نكون واقعيين للغاية. نحن لا نريد تحديد أهداف غير قابلة للتحقيق وإضاعة الوقت في السعي لتحقيق تلك الأهداف".

بايدن يستعد لتوجيه أنظاره للخارج

كان الصراع الدموي والدبلوماسية الغاضبة وراء الكواليس والاستجابة العامة التي تم ضبطها بعناية بمثابة مقدمة لامتداد مكثف لبايدن على المسرح العالمي.

ومن المتوقع أن يرشح أول قائمة له من السفراء البارزين في وقت ما في الأيام المقبلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. تم تأجيل الإعلان، الذي من المرجح أن يشمل مرشح سفير إلى إسرائيل، حيث يقوم البيت الأبيض بتجميع قائمة متنوعة من الأسماء، مع الأخذ في الاعتبار أن الدفعة الأولى من السفارات لا يمكن أن تهيمن عليها مجموعة من المانحين البيض الأغنياء، بحسب مسؤول مطلع على البحث تحدث لشبكة "سي إن إن".

وسيغادر في أوائل يونيو في أول رحلة له إلى الخارج، في محاولة لطمأنة قادة العالم في مجموعة السبعة وحلف شمال الأطلسي بالتزامه بالتحالفات الأمريكية التقليدية. ومن المتوقع أن يجتمع بعد ذلك مع فلاديمير بوتين، ربما في سويسرا، لحضور قمة عالية المخاطر أوضح للمسؤولين أنها ستبدو مختلفة تمامًا عن المرة الأخيرة التي التقى فيها الرئيس الروسي بنظيره الأمريكي.

وفي الأشهر المقبلة، سيبدأ بايدن برنامجًا قويًا لمشاركة اللقاحات مع دول أخرى بهدف تعزيز التطعيمات العالمية مع التأكيد أيضًا على القيادة الأمريكية في مجال الدبلوماسية التي تهيمن عليها روسيا والصين حتى الآن.

مع دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ، حول بايدن انتباهه على الفور إلى آسيا يوم الجمعة، حيث التقى بالرئيس الكوري الجنوبي في البيت الأبيض.