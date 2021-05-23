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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

تظاهرات
تظاهرات

أصدرت الحكومة الهندية قرارًا بإيقاف توزيع عقار كورونا "المعجزة" في نيلور بولاية أندرا براديش، مما أثار تظاهرات حاشدة في المنطقة اعتراضًا على القرار.

تجمع آلاف الأشخاص في المدينة الساحلية بالهند، للمطالبة بالتراجع عن قرار حظر الدواء "المعجزة" لفيروس كورونا المستجد، والذي قام بتحضيره ممارس "أيورفيدا" غير مرخص، مما أثار تظاهرات من المعارضة والسكان المحليين.

ووفقًا لصحيفة India Today، فقد دفعت وعود مروج العقار المعجزة بعلاج سحري الآلاف في الهند إلى التجمهر في المنطقة، مما أدى إلى فرص تفشي هائل لفيروس كورونا.

كان مروج العقار قد قام بترتيب التوزيع بمساعدة فريق متعدد المهام، لكنه قام بزيارة الموقع وأبلغ السكان المحليين أنه تم إيقاف التوزيع للأيام العشرة القادمة وفقًا لقرار الحكومة، مما أثار غضب الجماهير.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي يؤكد فعالية الدواء، تجمع الناس في القرية للحصول على "علاج" الأيورفيدا الذي صنعه رجل يدعى «بي أناندايا»، مدعيًا أن الدواء الخاص به هو علاج فعال لفيروس كورونا.

أرسلت وزارة الصحة في ولاية أندرا براديش فريقًا للتحقيق في الدواء المذكور ومعرفة فوائده أو عيوبه، بينما طلبت أيضًا إدارة أيوش المركزية والمجلس المركزي للبحث في علم الأيورفيدا كعلاج لفيروس كورونا.

 

ما هو علم الأيورفيدا؟
 

و"الأيورفيدا" هي منظومة من تعاليم الطب التقليدي، تعتمد على الاستشفاء عن طريق إعادة الاتزان بين الجسم والعقل والروح، بهدف تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض.

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