عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق في السعودية

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، بهطول أمطار رعدية في عدة مناطق بالمملكة.

وقالت الوكالة إن أمطاراً رعدية ستهطل على على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى الطائف، وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في تصريح مقتضب.. لماذا غادر 1200 إثيوبي السعودية خلال أيام؟

السعودية.. إحباط تهريب 306 كجم حشيش بين "أعواد قصب"

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الطقس دافئاً شمال المملكة وصولاً لشمال حائل كما ويبقى حار إلى شديد الحرارة في باقي المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الامطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

وتوجد إحتمالية لهطول زخات متفرقة وخفيفة من الامطار في اجزاء من شمال المنطقة الشرقية واجزاء من حائل والقصيم لفترة محدودة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يكون الطقس دافئا نسبياً في عموم المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية والتي يتوقع أن تكون الأجواء بها معتدلة،كما ويتوقع ان يميل الطقس للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في شمال المملكة. بحسب "طقس العرب".

السعودية الرياض نجران عسير الطائف

ترشيحاتنا

أخطاء الوضوء وفرائضه وسننه .. التزم بها حتى لا تفسد العبادة

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2021

حل الدولتين.. متى ظهر وهل ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

بيراميدز ضيفا ثقيلا علي أنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

ارتفاع عدد قتلى السباق الجبلي في الصين إلى 20 شخصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام؟ الإفتاء ترد

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ