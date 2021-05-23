سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق في السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، بهطول أمطار رعدية في عدة مناطق بالمملكة.

وقالت الوكالة إن أمطاراً رعدية ستهطل على على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى الطائف، وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الطقس دافئاً شمال المملكة وصولاً لشمال حائل كما ويبقى حار إلى شديد الحرارة في باقي المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الامطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

وتوجد إحتمالية لهطول زخات متفرقة وخفيفة من الامطار في اجزاء من شمال المنطقة الشرقية واجزاء من حائل والقصيم لفترة محدودة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يكون الطقس دافئا نسبياً في عموم المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية والتي يتوقع أن تكون الأجواء بها معتدلة،كما ويتوقع ان يميل الطقس للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في شمال المملكة. بحسب "طقس العرب".