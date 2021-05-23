تريند في خبر.. صلاح عبدالله يعتذر للجمهور بعد سخريته منهم.. هالة صدقي توجه رسالة عن أزمات الفنانات

أصبحت وفاة الفنان سمير غانم حديث السوشيال ميديا فى الأيام الماضية، وما تبعها من حضور بعض الفنانين والفنانات فرح أحد رجال الأعمال، ما أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

وفى السطور التالية نستعرض اهم ما جاء من اخبار فى الساعات الماضية:

سخر الفنان صلاح عبدالله من الجمهور ببوست أنه يريد سماع أم كلثوم، ولكن فوجئ بهجوم كبير من الجانب الجمهور فاضطر إلى مسح البوست والاعتذار.

بعد هجوم رواد السوشيال ميديا على الفنانين الذين حضروا فرح أحد رجال الأعمال بعد جنازة سمير غانم، وجهت هالة صدقي رسالة مضمونها أن يتم التركيز على القضية الأساسية وهي وفاة سمير غانم و الدعاء لدلال عبد العزيز.

بعد أن طمأن رامى رضوان الجمهور على حالة دلال عبد العزيز وسلبية فيروس كورونا طلبت رانيا محمود ياسين من الجمهور الدعاء لدلال عبد العزيز.