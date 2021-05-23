آية الشامي لـ صدي البلد: تتويج الأهلي بلقب دوري الطائرة بدون هزيمة له طعم تاني

كواليس تتويج سيدات طائرة الأهلي بالدوري

كشفت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن كواليس تتويج الفريق بدوري الطائرة عن استحقاق بدون أي هزيمة.

وقالت آية الشامي لـ “صدي البلد" إن الأهلي استحق الفوز بلقب الدوري عن جدارة، بعد المستوى الذي قدمه الفريق على مدى البطولة، خاصة في ظل الدعم الكبير لهم من جانب مجلس الإدارة وجماهير النادي.

وأوضحت أية الشامي أن الفريق حقق المطلوب في سباق الدوري وفاز في جميع المباريات، وهذا أمر جيد ودافع قوي لحسم باقي البطولات هذا الموسم.

وكشفت آية الشامي أن الالتزام بتعليمات حمدي الصافي، المدير الفني، في جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة.

وأشارت آية الشامي إلى أن لاعبات الفريق تعاهدن على الفوز ببطولة الدوري، مؤكدة أنهن بذلن مجهودا كبيرا على مدى البطولة، من أجل الفوز بها وإسعاد جماهير الأهلي.

وتابعت أية الشامي أن التتويج بلقب الدوري بدون هزيمة "ليه طعم تاني"، وهذا هو هدفنا كل موسم أن نفوز بكل المباريات التي نخوضها.

وأكدت آية الشامي أن اللاعبات تضايقن بعدما علمن قرار مجلس الإدارة بعدم السفر لخوض البطولة الإفريقية، لكن تقبلن القرار في النهاية حفاظاً على سلامتنا.

وعن مصيرها من الاستمرار في الأهلي قالت آية الشامي، إنه ما زال هناك سنة في عقدها مع الفريق، لذا هي مستمرة داخل صفوف الأهلي لكن لو أتي إلي عرض احتراف خارج مصر، ستفكر في خوض هذه التجربة.

دوري اللا هزيمة

واحتفل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي، بفوزه بدرع الدوري الممتاز عقب فوزه على نظيره الصيد والذي يقوده فنيًا أحمد فتحي، بنتيجة 3 - 1، في ختام مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 21، 22 - 25، 25 - 23، 25 - 12". أقيم اللقاء مساء يوم الإثنين الماضي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

ومنح الأهلي غريمه التقليدي الزمالك وصافة البطولة بعدما نجح في الفوز على الصيد، فيما حصل الصيد على المركز الثالث.

وكان “المارد الأحمر” قد حصد اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين بعد منافسة قوية مع فريقي الزمالك والصيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد “الشياطين الحمر” للنقطة رقم 66 يحتل بها صدارة الترتيب، فيما يأتي الصيد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.