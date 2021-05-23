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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز وأنيمبا النيجيري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا اليوم الأحد على أنيمبا النيجيري في مدينة آبا في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز علي انيمبا غي لقاء الذهاب في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويفكر الجهاز الفني لبيراميدز، في اتخاذ تلك الخطوة، بسبب إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي، حيث فضل أروابارينا ومعاونوه إراحة السعيد وإكرامي، لعدم تعرضهما لخطر الإصابة بسبب أرضية الملعب، وذلك لحاجة الفريق لجهودهما خلال المرحلة المقبلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقى فريق بيراميدز، مع  إنيمبا النيجيري، في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على استاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، وتذاع المباراة علي قنوات بيين سبورت .

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بيراميدز ضيفا ثقيلا علي أنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

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مفاجأة.. مدرب بيراميدز يفكر فى إراحة نجمي الفريق عن مباراة إنيمبا

ويتجه أروابارينا للدفع بالحارس أحمد الشناوي، على حساب إكرامي في مباراة إنيمبا، ليقترب الحارس الدولي من تسجيل مشاركته الأولى بالبطولة الإفريقية بالموسم الجاري، على أن يعلن المدرب الأرجنتيني التشكيل الرسمي للمباراة في الـ12 ظهر اليوم الأحد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين حيث سيرتدي أنيمبا صاحب الأرض اللون الأزرق الكامل فيما يرتدي حارس مرماه اللون البرتقالي، ويظهر نادي بيراميدز باللون الأبيض كاملا ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل خلال اللقاء.

وتقرر أن يتحرك بيراميدز من مقر فندق إقامته نحو ملعب المباراة في الواحدة ظهرا ليصل لاستاد آبا الذي يبتعد قرابة ١٥ دقيقة عن فندق الإقامة وسط حراسة من قوات الأمن النيجيرية.

وتم التأكيد أنه في حال وصل أنيمبا للتعادل بذات النتيجة في مباراة الذهاب فإن اللقاء سيذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء لوقت إضافي.

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