الصحف الإماراتية.. أمريكا تحذر من وباء جديد.. والإمارات الأولى عالمياً في تطعيم كورونا ..دراسة: جميع لقاحات كورونا فعالة

بن راشد يحتفي بتقدم اقتصاد الإمارات رغم كورونا

ألمانيا تصنّف بريطانيا «منطقة متحورات فيروسية»

بركان نيراجونجو يثير الفزع في الكونغو

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على احتفاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الإماراتي في خلق فرص عمل.

*محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات خلق 248 ألف وظيفة بقطاعات التجزئة والمالية والتقنية

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «انكمش اقتصاد العالم 4%، وتراجعت التجارة الدولية 20%، وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. في نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.. نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».

*أمريكا تحذر من وباء جديد

وبحسب "البيان"، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيراً عالي الخطورة من تقبيل الدجاج.

وقالت في بيان، «لمواجهة الزيادة المتنامية للإصابة بداء السالمونيلا ما ينذر بوباء جديد، توقفوا عن تقبيل أو معانقة الدجاج، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منه».

كما أوصت السلطات الصحية الأمريكية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وربطت هذا السلوك بتسجيل 163 إصابة بداء السالمونيلا منذ منتصف فبراير بما فيها 34 استدعت دخول المستشفيات، واعتبرت الدواجن مصدرا مباشرا للبكتيريا التي تسبب الإسهال والحمى والقيء، ما يتطلب الحذر، حتى لو بدت نظيفة.

وعادة ما تنتقل هذه البكتيريا من البيض والمنتجات حاملة المرض، فيما تخشى السلطات من تفشي داء السالمونيلا رغم أنه نادرا ما يكون قاتلاً.

*دراسة: جميع لقاحات كورونا توفر حماية عالية من المضاعفات الخطيرة والوفاة

وبحسب "البيان"، كشفت دراسة جديدة عن أن جميع اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا، توفر درجة عالية من الحماية من الأعراض الخطيرة التي تستدعي النقل للمستشفيات ومن الوفاة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء السبت عن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فلوريدا، أن الفعالية ضد الأمراض المرتبطة بكوفيد19 بلغت ما متوسطه حوالي 85% بعد دورة كاملة، وترتفع إلى ما يقرب من 100% فيما يتعلق بالحماية من الأمراض الشديدة أو نقل المصابين إلى المستفيات أو الوفاة.

وقال الباحثون إن "هذه التقديرات يجب أن تكون مفيدة لبناء نماذج حسابية لتأثير التطعيم واتخاذ قرارات سياسية تنطوي على التطعيم".

وأوضح الباحثون أنهم يخططون لتحديث أبحاثهم، التي تلقت تمويلا من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، مع توفر المزيد من المعلومات.

*ألمانيا تصنّف بريطانيا «منطقة متحورات فيروسية»

وبحسب "الخليج"، قررت ألمانيا تعديل تصنيفها لبريطانيا على أنها «منطقة تشهد سلالات متحورة من الفيروس» بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند ما يعني فرض قيود كبيرة على السفر ستدخل حيز التنفيذ غداً، وفقاً لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه لن يسمح لشركات الطيران والسكك الحديدية والحافلات بأن تنقل إلى البلاد سوى مواطنين ألمان أو مقيمين، وسيتعين على الوافدين إلى ألمانيا قضاء أسبوعين في الحجر الصحي، مع عدم وجود تخفيض محتمل حتى لو كانت نتيجة اختبارهم سالبة للفيروس.

وقال المتحدث باسم وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن هذه الخطوة صعبة بالنسبة لبريطانيا، لكنها ضرورية لمنع الانتشار السريع للسلالة الهندية في ألمانيا.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن فحوصاً أثبتت إصابة 15 شخصاً فقط بكوفيد 19 من بين ستين ألفاً شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة.

وكانت حكومة بوريس جونسون سمحت بتسعة تجمعات كبرى بدون فرض قيود الحد من انتشار كورونا في الشهر الحالي، في إطار اختبارات لتتمكن من السماح مجدداً بالمناسبات الكبيرة هذا الصيف مع إجراءات مخففة ضد الوباء.

*الإمارات الأولى عالمياً في معدل التطعيم ضد «كورونا»

وبحسب "الخليج"، أظهر تصنيف حديث صادر عن صحيفة «نيويورك تايمز» الشهيرة، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتلي قمة الترتيب العالمي لمعدل التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الإمارات قدمت قرابة 121 جرعة من لقاح «كورونا» لكل 100 شخص، مشيرة إلى أنها تبذل جهداً ملحوظاً لحماية المواطنين والمقيمين داخلها؛ حيث تجاوزت معدلات التطعيم في الدولة في معظم الوقت 100 ألف جرعة يومياً.

وقدمت الإمارات أكثر من 11.9 مليون جرعة من لقاح «كوفيد-19»، منذ إطلاق حملة على مستوى إمارات الدولة في ديسمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 90,294 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات ال 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم السبت 12,034,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 121.68 جرعة لكل 100 شخص.

*بركان «نيراجونجو» يثير الفزع في الكونغو الديمقراطية

وبحسب "الخليج"، ثار بركان جبل «نيراجونجو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت، مثيراً الفزع بين سكان مدينة «جوما» الذين بدأو يغادرون المدينة بعدما تدفقت حمم البركان لارتفاعات عالية، في وقت دعتهم فيه السلطات إلى التزام الهدوء.

وقال عالم البراكين داريو تيديسكو في مدينة «جوما» القريبة: «أستطيع أن أرى تدفق الحمم البركانية لارتفاعات عالية، وأعتقد أنه من المحتمل أن تصل إلى جوما قريباً جداً». وأضاف:«لا يتم إجلاء الناس حالياً». ولفت تيديسكو إلى أن البركان به بعض أسرع الحمم البركانية في العالم.

وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا إن البركان بدأ في الثوران في وقت متأخر من السبت.