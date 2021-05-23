مياه كفرالشيخ تنقل تجربتها في "الصرف الصحى اللامركزي" لشركة الإسكندرية

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، الدكتور هلالى عبد الهادى هلالى، مساعد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والوفد المرافق له، للوقوف على تجربة شركة كفر الشيخ فى معالجة مياه الصرف الصحى، عن طريق محطات الصرف الصحى اللامركزية، والتى تعمل بتكنولوجيات منخفضه التكاليف سواء فى مرحلة الإنشاءات أو التشغيل والصيانة.

وقال المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ،إن المحطات اللامركزية تعمل بأفضل صورة بالمناطق الريفية المفتوحة، بتكاليف منخفضة، تتناسب مع طبيعة هذه المناطق.

وأشار إلى أن تلك الزيارة بغرض التعاون ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات التابعة وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بغرض تعميم النماذج الناجحة بعد تقييمها فنيا.

وكان وفد شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد زار محطة الفيروز، ومحطة ٦ الغابات بمركز الرياض، وأبدى الوفد إعجابه بتلك التجربة مشيرا إلى أنه سوف يتم البدء فى تنفيذها فى المناطق الريفية بمحافظة الاسكندرية لقلة تكاليفها المادية، وباعتبارها أحد الحلول الفنية العاجلة التى تساهم فى حل المشكلات بالمناطق الريفية.