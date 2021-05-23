درة تظهر بتيشرت فلسطين لمساندة أهل غزة

درة تدعم فلسطين

دعمت الفنانة درة الشعب الفلسطيني و نشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت درة في الصورة و هي ترتدي تيشرت مكتوبا عليه كلمة فلسطين مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر أن السفير رياض منصور مندوب فلسطين فى مجلس الأمن، قد قال إنه منذ اليوم الأول ندعو مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى غزة، وطالبنا أن يتحمل المجلس مسؤوليته بشأن ما يحدث فى غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر كان لها دور كبير فى وقف إطلاق النار، وهو ما تم حاليًا.



وأشار إلى أنه يثمن الدور الكبير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، و المسئولين بمصر، موضحا أن قرار الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة وتخصيص 500 مليون دولار قرار عظيم.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 100 عضو سجلوا فى إلقاء كلمة بخصوص الوضع، ويوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك جلسة.



وتابع أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي، وقدم له الشكر على دعمه للقضية الفلسطينية"، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تدخر جهدا في دعمها للشعب الفلسطيني.