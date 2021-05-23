11 صورة ترصد تفاصيل إنشاء المدرسة المصرية اليابانية ببنها ..صور
أعلنت محافظة القليوبية الانتهاء من أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية ببنها بمنطقة عزبة الزراعة لتكون ثانى مدرسة مصرية يابانية على أرض المحافظة بعد مدرسة العبور المصرية اليابانية.
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وتقام تضم المدرسة اليابانية ببنها على مساحة 9500 متر مربع وتضم 28 فصلا تعليميا "إنشاء جديد " وتتكون من دور أرضى بالإضافة إلى 3 أدوار علوية، بتكلفة إجمالية بلغت 18.5 مليون جنيه.
وتسعى المدارس المصرية اليابانية في مصر إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية " توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.
وأثبتت المدارس اليابانية كفائتها منذ أول عام دخلت به الخدمة التعليمية وتعود بدايتها إلى 28 فبراير 2016 عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة اليابان وتم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، وفي يناير 2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.
وبدأ عام 2018 وبدأت معه المدارس اليابانية وشهدت إقبالا كبيرًا من أولياء الأمور، فالمدرسة اليابانية تعلم أولياء الأمور قبل الطلبة، وتقوم على أسس نظام التوكاتسو الذي يعتمد على تحقيق مجموع من الأهداف أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، حيث يعمل المعنيون بالتعليم على بذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الثقافة والمناخ الإيجابي في المدرسة بما يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم السعيدة الصحية المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلا فيه.
من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب المقبولين "بشكل مبدئي" بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.
وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية، والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس مشيرة إلى أنه سيتم إعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية.
وأكدت وحدة المدارس اليابانية أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.