انفجار بمصنع للكيماويات في إيران

الإصابات 9 على الأقل

أصيب 9 أشخاص على الأقل في انفجار بإيران وقع صباح اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ذكرت وسائل الإعلام إن الإنفجار وقع في مصنع للكيماويات والألعاب النارية، و تبعه حريق بالمصنع الواقع في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

قال "عباس عبدي" المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان :إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".

ولفت عبيدي إلى إنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 3:26 فجر اليوم الأحد.

وأوضح أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، مضيفا أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث.

وقال المتحدث إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.