الإصابات 9 على الأقل
انفجار بمصنع للكيماويات في إيران
أصيب 9 أشخاص على الأقل في انفجار بإيران وقع صباح اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ذكرت وسائل الإعلام إن الإنفجار وقع في مصنع للكيماويات والألعاب النارية، و تبعه حريق بالمصنع الواقع في إقليم أصفهان بوسط البلاد.
قال "عباس عبدي" المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان :إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".
ولفت عبيدي إلى إنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 3:26 فجر اليوم الأحد.
وأوضح أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، مضيفا أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث.
وقال المتحدث إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.