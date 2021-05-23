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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإصابات 9 على الأقل

انفجار بمصنع للكيماويات في إيران

انفجار في إيران
انفجار في إيران

أصيب 9 أشخاص على الأقل في انفجار بإيران وقع صباح اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ذكرت وسائل الإعلام إن الإنفجار وقع في مصنع للكيماويات والألعاب النارية، و تبعه حريق بالمصنع الواقع في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

قال "عباس عبدي" المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان :إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".

ولفت عبيدي إلى إنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 3:26 فجر اليوم الأحد.

وأوضح أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، مضيفا أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث.

وقال المتحدث إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.

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