بعثة الأهلي تغادر بريتوريا ظهرا في طريقها للدوحة لمواجهة نهضة بركان المغربي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ظهر اليوم فندق الاقامة في بريتوريا الي المطار تمهيدا للإقلاع من جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر البعثة الحمراء برئاسة محمود الخطيب إلي أسوان للتزود بالوقود ومنها الدوحة مباشرة.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي أجرتها بعثة الفريق صباح امس، تمهيدًا للسفر إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وقال عبد الحفيظ إن بعثة الأهلي ستغادر جنوب إفريقيا في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي المتواجدة في بريتوريا قد أجرت مسحة صباح أمس قبل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بنتيجة التعادل 1-1، ونجح الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-1.