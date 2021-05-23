تفعيل شاشات للتواصل بين مرضى عزل كورونا وذويهم بمستشفى ميت غمر .. شاهد

قال الدكتور سعد مكى ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إننا نسعى دائما لخدمة المريض ، واتضح أن الخدمة المتوفرة ليست فى الأدوية فقط ، معلقا:" موضوع الكورونا طول أوى " .

وأضاف “مكى " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على اكسترا نيوز ، أن فيروس كورونا يسبب أثرا سلبيا ونفسيا كبيرا جداً على حالة المريض بالعزل .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، إلى أن الحالة النفسية السيئة تؤخر من شفاء المصاب ، لذلك فكرة تفعيل شاشات للتواصل بين مرضى عزل كورونا وذويهم بمستشفى ميت غمر من زملاء الأطباء لتحسين حالتهم النفسية .

وتابع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن هذه الشاشات ساعدت على اطمئنان الأهالى على مرضاهم ، وتحسين الحالة المزاجية عند المريض لذلك فكان لابد من تشجيع الفكرة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أننا نحدد مواعيد للزوار حتى يطمئنه على مرضاهم ، ورفع الروح المعنوية للمصاب تساعد على سرعة الشفاء .