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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة تسجل 31 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن   درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأحد 23-5- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، ارتفاعا طفيفا بحرارة الجو، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 17والعظمى 31

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18العظمى 26

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18العظمى 25

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18والعظمى 30

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في العريش الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في رفح الصغرى 18 والعظمى 28

 

 

اخبار الطقس درجات الحرارة القاهرة العظمى

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