أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 23-5-2021

يستعرض صدى البلد أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 مايو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

وارتفع سعر طن الحديد في الأسواق المصرية بمتوسط 150 جنيها لكل طن متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية.

وسجل سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصانع الحديد أعلنت عن رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تم زيادة الأسعار مرتين قبل عيد الفطر المبارك بواقع 500 جنيه للطن خلال الشهر نفسه.

أسعار الأسمنت

وفيما يتعلق بالاسمنت ينشر موقع "صدى البلد "أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23-5-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

وجاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

سعر أسمنت المسلح 853 جنيها للطن

النصر 855 جنيها للطن

أسمنت السويس 825 جنيها للطن

العسكرى بنى سويف 753جنيها للطن.

اسمنت السويدي 838 جنيها للطن

اسمنت حلوان 825 جنيها للطن.

اسمنت المعلم 820 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 825 جنيها للطن

اسمنت المصرى 835 جنيها للطن

أسمنت سيناء 750 جنيهات للطن

اسمنت المسلة 810 جنيها للطن

أسمنت السهم 830 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.