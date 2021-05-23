آليات وزارة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار .. تعرف عليها

تحاول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي وفقد التيار ، وكشف أى تلاعب في عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك .



ولمواجهة هذه الظاهرة وضعت الوزارة عدة آليات لضبط سارقى التيار الكهربائي وهى :



1- استغلال حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين.

2- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

3-إسناد مهام المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع إلى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام"

