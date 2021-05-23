بإطلالة رياضية.. داليا مصطفى تنشر صورة جديدة على انستجرام

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة رياضية تكشف جمالها.

وظهرت بها داليا مصطفى، ببنطال رياضي باللون الأسود والبرتقالي الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، ومرتديه معه تي شيرت باللون البرتقالي الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم لأكمال ظهورها.

كما اختارت تسريحة الكعكة البسيطة لشعرها البني القصير لتتناسب مع إطلالتها الرياضية المختلفة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارت، واكتفت بالظهر بإطلالتها البسيطة