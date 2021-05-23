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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد محمود يعود لتدريبات الأهلي بعد أسبوع

محمد محمود
محمد محمود

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمد محمود، لاعب الوسط سيشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من عودة الفريق من قطر، والانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي إن محمد محمود في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيخضع لفحص جديد بعد عودة البعثة من قطر، وسيكون متاحا للتواجد في التدريبات الجماعية بشكل مبدئي في غضون أسبوع من عودة البعثة إلى القاهرة.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأصبح قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

أخبار النادي الاهلي الأهلى محمد محمود نهضة بركان بطولة السوبر الافريقي

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