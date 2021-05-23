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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات مروعة.. فيديو يظهر مئات القبور لضحايا كورونا في الهند

مئات القبور في الهند
مئات القبور في الهند

أظهرت لقطات مروعة، مئات القبور على امتداد ضفتي نهر الجانج في الهند، حيث تستمر الموجة الثانية لفيروس كورونا  بالهند في حصد الأرواح.

ووفقًا لموقع "إنسايدر"، في الأيام الأخيرة الماضية، تم العثور على جثث الأشخاص الذين يُعتقد أنهم توفوا في الغالب بفيروس كورونا، إما طافية في النهر أو مدفونة في رمال ضفافه، حيث يعتقد بعض الهنود أن مياه النهر تتمتع بقوى لتنقية أرواح موتاهم.

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وقال أحد السكان المحليين لصحيفة التليجراف "نحن نعيش في حالة رعب.. الكلاب تلتهم الجثث وتلقي عظامها ولحمها في مبان سكنية.. والحكومة لا تفعل أي شيء".

وأشار رجل آخر إلى أنه "بالمتوسط، يتم جلب 40 جثة إلى هنا يوميا (لتصبح) إما مدفونة أو متروكة"، مضيفا: "وفيات كوفيد أثارت الذعر لدينا. لا نعرف من سيطالب بهذه الجثث أو يحصيها".

ولا تزال الهند في خضم موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا، وقد أبلغت عن أكثر من 26 مليون حالة إصابة وأكثر من 295 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، وفقًا لإحصائية جامعة جونز هوبكنز. لكن الخبراء يخشون أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من خمسة إلى عشرة أضعاف.

وسجلت الهند 240 ألفاً و842 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما رصدت 3741 وفاة ناجمة عن الإصابة بالوباء، وبذلك أصبحت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

الهند فيروس كورونا جونز هوبكنز كورونا جثث

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