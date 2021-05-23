جدول مواعيد حصص المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مواعيد حصص الأسبوع الأول من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الجدول يوضح مواعيد عرض حصص المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة المقرر عرضها خلال الفترة من يوم الأحد ٢٣ مايو حتى السبت ٢٩ مايو ٢٠٢١.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة المراجعات النهائية المقدمة لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2 من خلال تردد: 12206 رأسي / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5 بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنتعن بدء المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وذلك ابتداءا من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، وذلك عبر قناة مدرستنا 2.

وتعرض قناة مدرستنا 2 المراجعات النهائية في شكل محتوى تعليمي تفاعلي وفق نظام التقييم الجديد.

وتعتمد قناة مدرستنا ٢ على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي على قناة مدرستنا التعليمية ولم يتم وقفها مثلما تم وقفها في المدارس لطلاب المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قناة مدرستنا التعليمية مستمرة في عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني ، للأسبوع التاسع والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

روابط جميع المنصات التعليمية الإلكترونية

منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home

منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/

منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين https://edmodo.org/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideo

بوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/

بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/