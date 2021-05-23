اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الفرافرة وتعديل بمدينة المحمودية

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفرافرة- محافظة الوادي الجديد، وتعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

وجاء بالجريدة الرسمية أنه بناءً على مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، تقرر اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمد لمدينة الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وفقاً للمذكرة والخريطة.