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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعتماد المخطط الاستيراتيجى لمدينة الفرافرة وتعديل بمدينة المحمودية

صدى البلد

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الفرافرة- محافظة الوادى الجديد، وتعديل المخطط الاستراتيجى لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

وجاء بالجريدة الرسمية أنه بناءً على مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الفرافرة –محافظة الوادى الجديد.

تقرر اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمد لمدينة الفرافرة –محافظة الوادى الجديد، وفقاً للمذكرة والخريطة.

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