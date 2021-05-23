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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الموضة ومتكررة.. 10 صور تكشف عن إطلالات ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تصدّرت الفنانة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما ظهرت في إحدى حفلات الزفاف بمدينة الجونة بالغردقة.

 

فستان ياسمين صبري

 

لفتت ياسمين صبري الأنظار في حفل الزفاف بفستان أنيق ومميز كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي وكان التصميم من أنامل مصمم الأزياء العالمي نيكولاس جبران.

 

حيث ارتدت فستاناً طويلاً وذا أكمام مكشوفة باللون الذهبي المطرز بالكامل ويبدو أنها تميل  إلي هذا النوع من الأقمشة وهو ما جعل بعض متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي يتهمها بالتكرار وعدم التجديد والتنوع.

 

حرصت ياسمين صبري على ارتداء مجموعة رائعة وفخامة من المجوهرات القيمة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة ومظهرًا جذابًا وأنيقًا أيضًا.

إطلالات ياسمين صبري 


تعد ياسمين صبري من النجمات التي تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها و متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

 

كشفت صورها عن حرصها الدائم باتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها و يبرز جمالها بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الملابس و الحقائب و المجوهرات ذات الماركات العالمية.

 

ولكن على الرغم من ذلك تميل ياسمين صبري إلي تكرار الألوان و الملابس على عكس غيرها من النجمات و المشاهير التي يظهرن مرة واحدة فقط بأي إطلالة  ونادرًا ما تتنوع إطلالاتها سواء فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال، فهي تميل إلي التصميمات و الأزياء العالمية في الكثير من الأحيان.

 

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