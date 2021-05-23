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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال التدريب المكثف للفرق الطبية بمستشفيات الشرقية

تدريب الفرق الطبية
تدريب الفرق الطبية بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فرق التدريب، ومكافحة العدوى، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات "الصدر بالزقازيق، والحسينية، والقنايات المركزي"، بإشراف مديري هذه المستشفيات،قامت بتدريب الفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضى على جهاز التنفس الصناعي، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة "panic values"، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية "أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السرنج بامب"، وطرق التسليم والتسلم ونقل الدم وقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وقراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع انتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، والتعامل مع مريض الطواريء، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض، والتوعية بسلامة الدواء، والإختصارات الممنوعة، وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية منع انفكاك القساطر والأنابيب، وتدريب فريق الإستجابة السريع RRT، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الاتصال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمتدربين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

 

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