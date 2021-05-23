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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات السعودية

السعودية
السعودية

أشادت الدكتورة مستورة الشمري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لوقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني، مثمنة في الوقت ذاته كافة الجهود التي  تواصلها المملكة من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وتكليف وزير خارجية المملكة بالتحرك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

 

وأكدت "الشمري"، أن  القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة باعتبارها قضية مركزية ومحورية، وتسعى المملكة جاهدة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


كما أشادت "الشمري"، بجهود جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتى جاءت حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين وتمهد للدخول في مفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية.

الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين السعودية المملكة العربية السعودية منظمة التعاون الاسلامي الشعب الفلسطيني الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس جمهورية مصر العربية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس عبد الفتاح السيسي

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