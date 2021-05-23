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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يوافق على إعادة تشغيل محطة بنزين مسجد النصر بـ العريش

لقاء أعضاء مجلسي
لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظ شمال سيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على إعادة تشغيل محطة البنزين بجوار مسجد النصر للتزود بالبنزين فئة 95. 

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع أعضاء حزب حماة الوطن النائب إبراهيم أبوشعيره عضو مجلس النواب والنائب فايز أبوحرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، وبحضور الأمين العام لحزب مستقبل وطن هيثم رحمي، والمهندس أمين جودة عضو مجلس النواب السابق.

صرف تعويضات:

 

ناقش الحضور عده مطالب من بينها صرف تعويضات حي الأزهر بقرية الماسورة برفح، وسوف يتم مخاطبة الجهات المسئولة لإرسال الكشوف التي تتضمن الأسماء المستحقة للصرف.

كما تم تكليف المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع شمال سيناء للمياه والصرف الصحي، بإرسال فريق فني لتصليح بئر المياه الحكومى، بقرية اللفيتات بالوادى الأخضر مركز الشيخ زويد.

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إعادة تشغيل محطة النصر العريش شمال سيناء مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن

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