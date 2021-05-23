السيطرة على حريق هائل نشب بشقة سكنية بالبلينا فى سوهاج

سيطرت قوات إدارة الحماية المدينة بمحافظة سوهاج، على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية، بقرية الساحل البحري، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الساحل البحري دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل مٍلك المدعو (كارم م ع - 30 سنه - عامل)، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده، دون حدوث أي إصابات بشرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.