تناولت سم فئران.. سوهاج الجامعي تنفذ طالبة ثانوية عامة من الموت

تمكنت مستشفى سوهاج الجامعي، من إنقاذ طالبة بالصف الثالث الثانوي، من الموت إثر أصابتها بتسمم غذائي عقب تناولها سم فئران عن طريق الخطأ بمنزلها بقرية النصيرات بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (عبير. ف. م - 18 سنة - طالبة بالصف الثالث الثانوي - تُقيم بقرية النصيرات)، مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناول سُم فئران عن طريق الخطأ.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها (فتحي. م - 49 سنه - موظف - ويقيم بذات الناحية)، قرر تناول نجلته المذكورة، سُم فئران بالمنزل عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب.