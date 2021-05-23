الملايين من هواتف سامسونج مؤهلة للحصول على أندرويد 12

اعرف جهازك بينها..

كشفت شركة جوجل Google، مؤخرا عن الإصدار التجريبي لنظام التشغيل أندرويد 12، وفي الوقت الحالي حصلت الهواتف الذكية التابعة للشركة الأمريكية بدءا من طرازات Pixel 3 والإصدارات الأحدث منها.

وحسبما ذكر موقع "phonearena" التكنولوجي، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية، عن بعض أسماء الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي ستحصل أجهزتها وفقا للجدول الزمني لخطة جوجل على إصدارها الأحدث من نظام التشغيل أندرويد، والتي من بينها شركة أسوس و فيفو وشاومي و أوبو و ريلمي و Sharp و Tecno و TCL و ZTE.

ولكن على الرغم من أن هواتف Galaxy الذكية، والتي تعد من بين أفضل أجهزة أندرويد المتوفرة في الأسواق حاليا، إلا أن جوجل لم تذكر أن أجهزة سامسونج ستكون من بين الهواتف المؤهلة للحصول على نظامها التشغيلي أندرويد 12.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، من المحتمل أن تحصل الهواتف الذكية من سامسونج على أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 12، في أوائل العام المقبل 2022، إلى جانب واجهة المستخدم المخصصة لأجهزة الشركة الكورية One UI، إذا التزمت مصنعة هواتف جلاكسي بالجدول الزمني نفسه كما فعلت في العام الماضي، حيث من المتوقع أن تفتح الإصدار التجريبي من مطور UI 4.0 في وقت ما في شهر أغسطس المقبل.

وبينما تنتظر الملايين من هواتف سامسونج في الوقت الحالي، الحصول على تحديث أندرويد 12، قام موقع "SamMobile"، بتجميع قائمة بالأجهزة التي ستكون مؤهلة للترقية للإصدار الثاني عشر من نظام التشغيل أندرويد، والتي وفقا لسياسة سامسونج سيكون Android 12 هو آخر تحديث لنظام التشغيل ستحصل عليه هذه الأجهزة.

هواتف سامسونج الذكية المؤهلة للحصول على أندرويد 12



أولا: سلسلة هواتف جلاكسي S:

وهي: Galaxy S21 Ultra، وGalaxy S21+، وGalaxy S21، وGalaxy S20 Ultra، وGalaxy S20+، وGalaxy S20، Galaxy S20، وGalaxy S20، وGalaxy S20، وGalaxy S20، وGalaxy S20، وGalaxy S20 FE، وGalaxy S10 5G، وGalaxy S10، وGalaxy S10+، وGalaxy S10e، وGalaxy S10 Lite.



ثانيا: سلسلة هواتف جلاكسي نوت:

وهي: Galaxy Note 20 Ultra، وGalaxy Note 20، وGalaxy Note 10+ (التحديث الأخير)، وGalaxy Note 10، وGalaxy Note 10 Lite، وGalaxy Note 10+ (التحديث الأخير)، و Galaxy Note 10 (التحديث الأخير).

ثالثا: سلسلة هواتف جلاكسي Z:

وهي: Galaxy Fold، وGalaxy Z Fold 2 5G، وGalaxy Z Flip، وGalaxy Z Flip 5G.

رابعا: سلسلة هواتف جلاكسي A:

Galaxy A71 5G، وGalaxy A71، وGalaxy A51 5G، وGalaxy A51، وGalaxy A52، وGalaxy A52 5G، وGalaxy A72، وGalaxy A Quantum، وGalaxy Quantum 2، وGalaxy A42 5G، وGalaxy A32، وGalaxy A32 5G.

وبينما تحصل الأجهزة التالية من سلسلة جلاكسي A، على نظام أندرويد 12 كآخر تحديث لها: Galaxy A90 5G، وGalaxy A01، وGalaxy A11، وGalaxy A31، وGalaxy A41، وGalaxy A21، وGalaxy A21s، و Galaxy A02، وGalaxy A02s، وGalaxy A12.



خامسا: سلسلة هواتف جلاكسي M:

وهي كالآتي: Galaxy M42 5G، وGalaxy M12، وGalaxy M62، وGalaxy M31 Prime Edition، وستحصل الأجهزة التالية على التحديث الأخير لها: Galaxy M02s ، وGalaxy M02 ، وGalaxy M21 ، و Galaxy M21s ، وGalaxy M31 ، و Galaxy M51 ، وGalaxy M31s .

سادسا: سلسلة جلاكسي F:

وهي: Galaxy F41 (التحديث الأخير)، وGalaxy F62 (التحديث الأخير)، وGalaxy F02s (التحديث الأخير)، وGalaxy F12 (التحديث الأخير)، وGalaxy Xcover series، وGalaxy Xcover Pro (التحديث الأخير)، وGalaxy Xcover 5 (التحديث الأخير).

سابعا: أجهزة سامسونج اللوحية:

من بينها: Galaxy Tab S7+، و Galaxy Tab S7، وGalaxy Tab S6 5G، و Galaxy Tab S6 (التحديث الأخير)، وGalaxy Tab S6 Lite، وGalaxy Tab A 8.4 (التحديث الأخير)، وGalaxy Tab A7 (التحديث الأخير)، وGalaxy Tab Active 3 (التحديث الأخير).