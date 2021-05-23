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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لماذا تنفذ النقل شبكة قطارات كهربائية بدلاً من تحديث السكة الحديد؟ .. الوزارة تجيب

عرض مشروع القطار
عرض مشروع القطار الكهربائي على الرئيس السيسي _ أرشيف

أوضحت وزارة النقل السبب وراء تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر، بدلاً من  تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة.

 

وقالت النقل في بيان لها منذ قليل إنها  لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع فى تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد عن 225  مليار جنيه تضم تطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة وإضافة خطوط جديدة وخاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشرى الحالى وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة.

ليست للأغنياء فقط.. أربعة حقائق تكشفها وزارة النقل حول شبكة القطارات الكهربائية الجديدة

وأضافت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككي والتي تناسب كافة طوائف المجتمع المصري، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وليس فائق سرعة والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم / الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم / الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم / الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120كم / الساعة لقطارات البضائع.

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وأشارت إلى أن  هذه الشبكة سوف تقوم بخدمة كافة طوائف المجتمع المصري وليس الأغنياء فقط، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصري، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصري مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر، وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الإقتصادية للمشروع خاصة وأن هؤلاء المواطنين من رجال الأعمال هم شريحة من المجتمع ولهم حق أيضا مثل الفقراء فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية أو الزراعية من  المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى والذين يعملون فى هذه المشروعات والتى يعمل فيها ايضا المواطنين الأقل دخلا مما يعنى أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين نضمن تحقيق تنمية على المستوى القومي وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصري محدود الدخل.

 

وأكدت وزارة النقل أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديد وبعناية فائقة في ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار أيضا وسيولة نقل البضائع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير او ربط موانئ التصدير على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط لتشجيع  تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.


وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول على  المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لا تسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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