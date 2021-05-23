شاب يقتل والدته وشقيقته ذبحا بالسكين في المنيا

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقته مستخدما سكين، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، داخل قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وذلك في ظروف غامضة، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام، كما تم إلقاء القبض على المتهم.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل سيدة وابنتها داخل قرية صندفا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل "ج. ع. م - 46 عامًا" وابنتها "ه. م. ا - 15 عامًا"، على يد نجل الأولى وشقيق الثانية ويدعى "ن. م. أ - 29 عامًا" عامل، بعد أن إنهال عليهما بالضرب وذبحهما باستخدام آلة حادة "سكين".

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف غموضها.