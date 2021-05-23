عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بديل المناطق العشوائية.. مسئولو الإسكان يتفقدون 4171 وحدة سكنية بعمارات السلام

صدى البلد

قام  المهندس جمال طلعت،  مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة العبور، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، لمتابعة سير العمل بمشروع  تطوير مداخل المدينة، و4171 وحدة سكنية بعمارات السلام الجاري تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة"، والتي ينفذها جهاز تنمية مدينة العبور.

رئيس جهاز العبور يتابع أعمال توسعات محطة مياه الشرب بتكلفة 38 مليون جنيه

جهاز العبور يطالب مالكي قطع الأراضى والوحدات السكنية بالالتزام بالنشاط المخصص


واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم بالمرور على مدخل المدينة بالمحور الرئيسى من جهة طريق بلبيس القاهرة الصحراوى، مروراً بالأحياء (الأول - الرابع - خط 10 )، كما تفقدوا مدخل المدينة بالمحور الرئيسى من جهة طريق الإسماعيلية الصحراوى، ثم  مشروع عمارات السلام، الذى يتم تنفيذه بتكلفة  ١.٨ مليار جنيه.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن مشروع عمارات السلام يُعد من أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها خلال المرحلة الحالية، نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتوفير مسكن آمن لسكان المناطق العشوائية، مشيراً إلى أن مشروع عمارات السلام يتكون من 134 عمارة، تضم 4171 وحدة سكنية، و426 وحدة تجارية، و 475 وحدة إدارية، بجانب خدمات المشروع، وهي ( حضانة - مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا - مدرسة  الطفولة السعيدة سعة 33 فصلا - مركز طبي -  مخبزان - مشروع الغلق الآمن لمقلب القمامة بحي السلام)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق والتغذية الكهربائية ورافع الصرف الصحي للمشروع.

وشدد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة في التوقيتات المحددة، مع الالتزام بمستوى جودة الأعمال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.

CBA62F90-F7AA-4474-AEB6-2066900B5B8D
CBA62F90-F7AA-4474-AEB6-2066900B5B8D
BA450EAC-8EFD-419C-A557-018BE91466C9
BA450EAC-8EFD-419C-A557-018BE91466C9
هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية العبور مدينة العبور المناطق العشوائية سكان المناطق العشوائية عمارات السلام

موضوعات متعلقة

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق

سوق العبور.. أكبر أسواق الجملة في العالم ومساحته 300 فدان

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10 -4- 2021

أحمد شوبير ينعى طارق الصغير مدير جهاز السباحة والغطس بالأهلي

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021

وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام بالعبور

ترشيحاتنا

المجتمعات العمرانية تكشف موعد الانتهاء من تطوير منطقة ماسبيرو

بالصور ..فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان

وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بالمساعدات المصرية لقطاع غزة

بالصور .. إجراء الكشف الحراري على الطلاب قبل بدء بروفة امتحانات الثانوية العامة

تصرفات غير مدروسة .. الأمير هاري يثير غضب الملكة

الغرفة التجارية توضح سبب ارتفاع سعر الذهب ومتى ينخفض في مصر؟.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات اليوم

نشرة أخبار العالم.. اقتحام الأقصى من جديد.. الفطر الأسود يفقد الهنود أبصارهم

القصة الكاملة لـ أزمة أمينة خليل وحورية فرغلى

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

المراكز الأمريكية تحقق في الإصابة بالتهابات القلب بعد تلقي لقاحات "كورونا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

فيديو

حاول اعتلاء منبر الحرم .. حكاية المهدي المنتظر في مكة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ