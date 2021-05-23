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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. نواب تنسيقية الأحزاب يشاركون في تنظيم قافلة مساعدات لـ غزة

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر التلفزيون المصري، خبرا باسم «نواب تنسيقية الأحزاب يشاركون في تنظيم قافلة مساعدات لغزة».

وأعدت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فيديو يتضمن تفاصيل زيارة وفد نواب وأعضاء التنسيقية، للمشاركة في قافلة المساعدات الطبية والغذائية الكبرى، التي أهداها الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني والاطمئنان على المصابين الفلسطينيين المتجهين لمستشفيات المحروسة عبر معبر رفح.

منذ اللحظات الأولى أدانت مؤسسات الدولة المصرية العدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس وغزة ومدم فلسطين وكان على رأسها البرلمان المصري بغرفتيه والذي أعلن تأيده لكافة القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية وخاصة تأييد ودعم البرلمان ونوابه لمبادرة الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ‏غزة التي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال، كما يثني المجلس على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية.

 

وتقدم مجلس النواب  بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على استمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدءًا بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاءً بمبادرة إعمار غزة.

 

وأدان مجلس النواب بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وجميع أراضي فلسطين المحتلة التي هي بمثابة انتهاك واضح للشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان.

 

وفي سياق آخر، ثمن حزب «مستقبل وطن»، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رعاية إعلان هدنة ووقف اطلاق النار بين الأشقاء الفلسطينيين والإسرائيليين.  


وأكد الحزب، فى بيان اليوم، فخره واعتزازه بما تقوم به القيادة المصرية لدعم القضية الفلسطينية ومختلف القضايا العربية.


وشارك، الحزب مع حزبيّ «حماة وطن والشعب الجمهوري»، إضافةً إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في إطلاق قافلة دعم ومساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

 

 

 

اخبار التوك شو غزة فلسطين نواب التنسيقية السيسي الدولة المصرية وفلسطين

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